In Sachsen arbeiten mehrere hundert Lehrer, die eigentlich schon in Rente sind. Nach Zahlen des Kultusministeriums waren es zuletzt rund 330. Das berichtet die "Sächsische Zeitung". Fast 40 Lehrer sind demnach über 70 - die ältesten Lehrer sind 79 Jahre alt. Sie werden vor allem an den Grundschulen gebraucht, um dort Lücken in den Stundenplänen zu füllen. Das Kultusministerium geht davon aus, dass künftig noch mehr Lehrer im Rentenalter unterrichten.