Quereinsteiger aus anderen Berufen sollten die offenen Lehrerstellen in Sachsen besetzen. Aber: es fehlen weiterhin Pädagogen. Zum Halbjahr konnten von den 600 offenen Stellen nur 438 besetzt werden, sagte Kultusministeriumssprecher Dirk Reelfs. Derzeit liefe die Einstellungsphase für das Schuljahr 2019/2020. Aktuelle Zahlen, wie viele Lehrer fehlen, gibt es laut Reelfs noch nicht. Mittlerweile brächen zwar weniger Quereinsteiger die Ausbildung zum Lehrer ab. Dennoch fehlten gerade auf dem Land Pädagogen. Die meisten Anwärter wollten in den Ballungszentren Leipzig und Dresden unterrichten, sagte der Sprecher. Die Arbeitsstellen an Gymnasien seien zudem gefragter als die an Oberschulen oder Grundschulen.