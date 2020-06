In vielen sächsischen Schulen wird es auch im kommenden Schuljahr zu wenig Lehrer geben. Das berichtet die Freie Presse und beruft sich auf Zahlen aus dem Kultusministerium.

Auch regional gibt es laut Ministerium große Unterschiede. So gebe es in Leipzig und Dresden zu viele Bewerber auf Lehrerposten. In Regionen wie Chemnitz, Zwickau und Bautzen liege die Zahl der Interessenten zum Teil weit unter dem Bedarf.