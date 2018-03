In keiner anderen Stadt sind so viele Menschen auf soziale Leistungen zur Mindestsicherung angewiesen wie in Leipzig. Über 76.000 Menschen erhielten im Jahr 2016 eine Grundsicherung, davon knapp 67.000 Hartz IV. Den zweiten Schwerpunkt in Sachen Bedürftigkeit bildet Dresden. Hier lebten 2016 über 53.000 Menschen von Sozialleistungen. In Görlitz bekamen über 20.000 Einwohner eine Mindestsicherung, in Chemnitz 28.000. Im Vogtlandkreis sind am wenigsten Menschen auf Unterstützung angewiesen – hier waren über 18.000 Einwohner auf staatliche Grundsicherung angewiesen.