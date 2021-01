Polizei Personalkarusell - Leipzig und Zwickau bekommen neue Polizeichefs

Hauptinhalt

Die Polizeidirektionen in Leipzig und Zwickau bekommen neue Präsidenten. Wie das Innenministerium in Dresden mitteilte, wechselt der bisherige Chef der Zwickauer Direktion, René Demmler, zum 1. Februar an die Spitze der Leipziger Behörde. Der 49-jährige tritt dort damit die Nachfolge von Torsten Schultze an.