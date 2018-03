Der Bayerische Flüchtlingsrat informierte über den Nachrichtendienst Twitter als erster über die geplante Abschiebung. Sprecher Stephan Dünnwald sagte, er wisse bisher von drei Abschiebekandidaten aus Bayern, zwei aus Baden-Württemberg und einem aus Rheinland-Pfalz. Nach MDR-Informationen schiebt Sachsen niemanden ab.

Kein Kommentar von Bund und Ländern

Afghanische Behörden bestätigen derweil die geplante Ankunft eines aus Deutschland kommenden Fluges mit abgelehnten Asylbewerbern an Bord für Dienstagmorgen. Eine Quelle aus dem Flüchtlingsministerium in Kabul sagte, man sei benachrichtigt worden, dass ein Flug mit maximal 50 Passagieren ankommen werde. 50 ist die mit der deutschen Regierung abgesprochene Obergrenze für Abschiebeflüge. Wieviele Menschen genau an Bord sein werden, ist nicht bekannt. Bund und Länder kommentieren anstehende Abschiebeflüge grundsätzlich nicht.

Protestaktion angekündigt

Die Flüchtlingsräte Sachsens und Sachsen-Anhalts haben den geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan scharf kritisiert und sprachen von "willfährigen Abschiebungen in ein Kriegsgebiet". Die vom Flughafen Leipzig/Halle aus geplanten zwangsweisen Rückführungen seien an Absurdität nicht zu überbieten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung: "Letzte Woche werden beim afghanischen Neujahrsfest Naurus mindestens 26 Menschen durch einen Anschlag in Kabul getötet, heute sollen Menschen genau dahin abgeschoben werden." Flüchtlingsräte und weitere Aktivisten und Unterstützer haben für Montagnachmittag zu einer Protestaktion am Flughafen aufgerufen.

Bundeswehr-Einsatz verlängert

Nach einem schweren Bombenanschlag vor der deutschen Botschaft in Kabul im Mai 2017 hatte die Bundesregierung Abschiebungen beschränkt auf Straftäter und Gefährder - also Menschen, denen die Behörden terroristische Taten zutrauen - sowie Menschen, die sich "hartnäckig einer Identitätsfeststellung verweigern". Abschiebungen bleiben aber umstritten, weil sich in Afghanistan der Konflikt mit den radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat seit Ende der Nato-Kampfmission drastisch verschärft hat. Die Bundeswehr ist bereits seit mehr als 16 Jahren in Afghanistan im Einsatz, inzwischen nur noch zur Ausbildung der afghanischen Truppen. Erst vergangene Woche hatte der Bundestag die Verlängerung des Einsatzes um ein Jahr beschlossen.