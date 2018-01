Der 8-jährige Dennis war in seinem Leben schon 14 mal im Krankenhaus ... sein Körper ist nur sehr schwer in der Lage, normale Nahrung bei sich zu behalten. ... Er hat keinen geregelten Wach- und Schlafrhythmus.

Unter diesem Motto ist derzeit in Markranstädt und Leipzig eine interaktive Ausstellung zu sehen, die vor allem Oberschüler und Gymnasiasten erreichen will. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht ein Zelt. Die Gebärmutter. Die Außenhülle zeigt die Lebenswelt einer Schwangeren, die zahlreichen Situationen begegnet, die zum Alkoholkonsum verleiten können

Die Ausstellung des Vereins FASD Deutschland ist am 24. Januar und am 25. Januar im AOK-Hauptgebäude in der Willmar-Schwabe-Str. 1 in Leipzig zu sehen.