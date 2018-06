Gut 30 Experten sowie Beschäftigte aus mehreren Unternehmen haben am Montag in Leipzig-Plagwitz über die mögliche Zukunft des Siemens-Kompressorenwerkes diskutiert. Die Schließungspläne für das Werk seien zwar vorerst so gut wie vom Tisch, so Bernd Kruppa von der IG Metall - die Diskussion um die Zukunft des Werkes laufe aber weiter auf Hochtouren. Gewerkschaft und Betriebsräte hätten ein Konzept vorgelegt, durch das das Werk zum weltweit führenden Kompetenzcenter werden könnte.