Bei einem Angriff im Leipziger Auwald ist am Mittwoch eine Frau schwer verletzt worden. Sie sei mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Das Opfer sei vorerst nicht vernehmungsfähig. Die Frau sei mit einem Baby unterwegs gewesen. Der Säugling sei unverletzt und werde betreut. Die Polizei sei in den Mittagsstunden informiert worden, dass eine bislang unbekannte Person die Frau attackiert habe. Das Opfer sei mit schweren Kopfverletzungen angetroffen worden. Nähere Angaben zur Identität machten die Ermittler zunächst nicht.

