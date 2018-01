Auf die Eyüp-Sultan-Moschee in Leipzig ist in der Nacht ein Anschlag verübt worden. Laut Polizei warfen unbekannte Täter an dem Gebäude im Stadtteil Volkmarsdorf zwei Fensterscheiben ein. Außerdem beschmierten sie die Fassade sowie zwei davor geparkte Autos mit schwarzer Farbe und Flüssig-Bitumen. An der Hauswand hinterließen sie die Schriftzeichen "PKK" und "FCK Fascists".

Im Internet bekannte sich eine linke Gruppe zu dem Anschlag. Er sei eine Reaktion auf den Einmarsch der türkischen Armee in den syrischen Kurdengebieten. In der anonymen Erklärung heißt es: "Die Türkei hat den IS mit Waffen, Informationen und Geld unterstützt. An einem Punkt, an dem dieser fast besiegt ist, beginnt die türkische Regierung nun mit dem Angriff gegen jene, die diesen Sieg errungen haben." Angesichts der Einbindung von Ditib in den türkischen Staatsapparat und des Ausspionierens politischer Gegner in Deutschland sehe die Gruppe den Verein als legitimes Angriffsziel an.