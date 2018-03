Am Landgericht Leipzig ist Anklage gegen einen 29-Jährigen wegen versuchten Mordes erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine Explosion in einem Wohnhaus im Leipziger Ortsteil Meusdorf herbeigeführt zu haben. Außerdem werden ihm schwere Brandstiftung, Sachbeschädigung und schwerer Betrug angelastet.

Der Mann soll am 7. Oktober vergangenen Jahres in seiner Wohnung mit Hilfe von Brandbeschleunigern Feuer gelegt haben. Durch die anschließende Explosion und Druckwelle wurden vier Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Der Sachschaden lag nach Polizeiangaben bei mindestens eine Million Euro. Nicht nur das Gebäude, auch vor dem Haus parkende Autos wurden beschädigt. Laut Anklage legte der Mann den Brand, um die Schäden an seiner Wohnungseinrichtung bei der Hausratsversicherung geltend zu machen. Der Angeklagte, der bei der Explosion nicht in der Wohnung war, sitzt seit dem 24. Oktober in Untersuchungshaft. Zu den Tatvorwürfen schweigt er.