Am ersten Jahrestag der Legida-Aufmärsche in Leipzig, am 11. Januar 2016, zogen etwa 250 Hooligans durch das Stadtviertel Connewitz. Trotz erhöhter Polizeipräsenz hinterließen die Randalierer eine Spur der Verwüstung. In der Wolfgang-Heinze-Straße wurden Fensterscheiben von Geschäften und Kneipen zerschlagen, ein Buchladen in Brand gesteckt. Die Polizei konnte damals einen Großteil der Randalierer vorübergehend festnehmen.



Die Krawalle hatte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung als "offenen Straßenterror" bezeichnet. CDU-Innenexperte Christian Hartmann erklärte nach den Krawallen, es liege nun an der Staatsanwaltschaft, zügig Anklagen zu erheben. Die sächsischen Grünen forderten damals personelle Konsequenzen an der Spitze des Landesamtes für Verfassungsschutz und warfen der Behörde "Totalversagen" vor.

Bildrechte: dpa