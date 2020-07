Drei Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag insgesamt acht Scheiben von Gaststätten in Wurzen eingeschlagen. Betroffen sind das Restaurants Sankt Wenzel/First Diner und die Pizzeria La Grotta. Nach Angaben der Polizei versprühten die Täter anschließend eine übelriechende Substanz in den Räumen. Dabei könne es sich um Buttersäure handeln, hieß es.