"Linksautonome bekennen sich zu Brandanschlag in Leipzig"

Nach dem Anschlag auf die Jugendgerichtshilfe Leipzig in der Silvesternacht ist ein anonymes Bekennerschreiben aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, ist dieses auf der linksextremen Plattform indymedia veröffentlicht worden. Darin werden unter anderem die Verschärfung der Asylgesetze und die Aufrüstung der Polizei kritisiert. Auch die "Akzeptanz der AfD und der allgemeine Rechtsruck" ist den Bekennern ein Dorn im Auge. Die Jugendgerichtshilfe lehnen die Verfasser des Briefes ab: "Hier arbeiten die unterdrückenden Behörden zusammen, um 'kriminelle' Jugendliche wieder in die 'beste aller Welten' zu stopfen und in das System der Verwertungslogik zu verfrachten." Wegen des mutmaßlich politischen Hintergrunds des Anschlags hat das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.

Der Brand im Büro der Jugendgerichtshilfe geht offenbar auf das Konto von Linksautonomen. Bildrechte: dpa

In der Silvesternacht hatten Unbekannte Brandsätze in das Gebäude der Jugendgerichtshilfe geworfen. Dadurch wurden zwei Büroräume verwüstet, die restlichen Räume seien - so das Jugendamt - verrußt. Ob sie ohne gesundheitliche Bedenken bald wieder nutzbar sind, werde bislang noch geprüft. Auch die Schadenshöhe im angemietetem Büro sei noch nicht ermittelt, teilte das Amt mit. Die Jugendgerichtshilfe ist eine gemeinsame Einrichtung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Ziel ist es, kriminelle Karrieren von Jugendlichen zu verhindern. Die Jugendgerichtshilfe berät die jungen Straftäter und ihre Familien und nimmt an den Gerichtsverhandlungen teil.