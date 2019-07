Bei einem Arbeitsunfall in einem Automobilwerk in Leipzig ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 22-jährige Arbeiter einer Fremdfirma habe am Mittwoch Montagearbeiten an einer schwebenden Last mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen ausgeführt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Aus noch ungeklärter Ursache lösten sich dabei Teile der Hebebühne und fielen auf den 22-Jährigen. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Eine Obduktion sei angeordnet worden. Nach Informationen von MDR SACHSEN ereignete sich der Unfall im BMW-Werk. Die Produktion soll nicht betroffen sein.