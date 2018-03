Nashorn Tam in der Zuchtstation "Tabin Wildlife Reserve" in Sabah auf der Insel Borneo. Mit weniger als 80 lebenden Individuen ist das Sumatra-Nashorn neben dem Nördlichen Breitmaulnashorn in Afrika die am stärksten vom Aussterben bedrohte Nashornart auf der Erde. Die Leipziger führen das internationale Zuchtbuch für die Tiere und setzen sich für die freilebenden Exemplare ein. Bildrechte: Zoo Leipzig