Akt für den guten Zweck Kunstauktion für die Jugendwehr in Böhlen

Mit dem Anruf hatte man bei der Böhlener Feuerwehr nicht gerechnet. Eine Kunstauktion, für die Jugendwehr? Nachwuchs-Chefin Vanessa Patzschke war mehr als erstaunt: "Natürlich freuen wir uns. Wir sind sehr gespannt, was am Samstag hier rauskommt." Die Chance wollte sich in Böhlen niemand entgehen lassen. Schließlich ist es nicht einfach, eine Jugendfeuerwehr am Leben zu halten.