In Wurzen sind bei Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Ausländern zwei Männer im Alter von 16 und 21 Jahren schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist ein weiterer Mann mit einem Elektroschocker attackiert worden. Dem Vorfall am Freitagabend war demnach ein Wortgefecht vorausgegangen.

Der Streit eskalierte, nachdem sich die Ausländer zunächst in ihre Unterkunft zurückgezogen hatten. Laut Polizei haben zwei Einheimische sie dorthin verfolgt und eine Scheibe in dem Gebäude zerstört. Eine Gruppe von zwölf Ausländern sei zu der Gruppe der rund 30 Deutschen zurückgekehrt und habe diese mit Knüppeln und Messern attackiert. Dabei hätten zwei Männer Messerstiche am Oberschenkel erlitten. Ein Dritter sei mit einem Elektroschocker attackiert worden. Nach der Auseinandersetzung stürmten laut Polizei mehrere Deutsche die Unterkunft der Ausländer. Es sei zu weiteren Schlägereien gekommen. Die Polizei, die mit bis zu 40 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Auseinandersetzung schließlich nach etwas mehr als einer Stunde beenden.