Die Vorfälle sollen an den Bestrebungen jedoch nichts ändern, versichert Röglin. "Jetzt heißt es: Mund abputzen und weitermachen." Wurzen sei auf einem guten Weg. Jedoch könne die Politik nur Rahmenbedingungen schaffen. "Die Bürger, welcher Herkunft auch immer, müssen diese auch nutzen", so Röglin.

Wurzen setzt bei der Unterbringung der 200 Flüchtlinge auf dezentrale Lösungen. Reine Unterkünfte gebe es in der sächsischen Kleinstadt nicht. Die Asylsuchenden werden in Wohnungen untergebracht, um eine Ghettoisierung zu vermeiden, erklärte Röglin. Dadurch sollen die Wurzener mit den neuen Nachbarn in Kontakt kommen und sich kennenlernen, so der Oberbürgermeister.