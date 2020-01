Der Umbau der 640 bestehenden Leipziger Wartehäuschen an Bus- und Bahnhaltestellen soll bis Ende Januar abgeschlossen sein. Das teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt mit. 250 zusätzliche Unterstände sollen bis Ende Oktober 2020 entstehen.

Austausch von insgesamt 640 Wartehäuschen

An rund 550 Standorten im Stadtgebiet sind inzwischen mehr als 620 neue Fahrgastunterstände entstanden. 20 weitere Unterstände will der neue Vertragspartner der Stadt, RBL Media GmbH, gegen Haltestellen des ehemaligen Werbepartners, JC Decaux, austauschen. An etwa 80 Standorten sind neue Wartehäuschen zwar bereits errichtet, die Haltestellen sind jedoch noch nicht wieder gepflastert oder asphaltiert.

Verzögerungen durch Installation von Stromanschlüssen

"Trotz des Einsatzes von mehr als 30 Tiefbauarbeitern in Tag- und Nachtschicht war es vor Weihnachten nicht mehr möglich, alles fertig zu bekommen", sagt RBL Media-Geschäftsführer Daniel Lange. Auch die Abstimmungen zur Herstellung der nötigen Stromanschlüsse verzögerten mitunter die finalen Arbeiten an den Haltestellen. Ziel sei die Fertigstellung der noch offenen Baustellen innerhalb der kommenden vier Wochen, so Lange. Bildrechte: RBL Media

Haltestelle am Goerdelerring wird umgebaut

Von den Bauarbeiten ausgenommen sind die Wartehäuschen am Goerdelerring. Diese Haltestelle wird in den nächsten Monaten umfassend umgebaut. Weitere 250 Wartehäuschen sollen bis Ende Oktober 2020 an Orten entstehen, an denen bislang kein Wartehäuschen stand. Hiervon sollen vor allem Ortsteile am Stadtrand profitieren.

Der neue Vertragspartner der Stadt hatte insgesamt nur vier Monate Vorlauf für Produktion und Bauvorbereitung.

Quelle: MDR/-as