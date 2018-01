Bauschaum im Auspuff Auto von Wurzener Linken-Stadtrat beschädigt

Am Freitag haben Unbekannte das Auto von Linken-Stadtrat Jens Kretzschmar in Wurzen manipuliert. Das hat die Fraktion der Linken am Montag bekannt gegeben. Demnach wurde der Auspuff des Politikers so beschädigt, dass das Auto nicht mehr fahrtüchtig war.

Polizei bestätigt Vorfall

Auf Nachfrage von MDR SACHSEN konnte die Polizei den Vorfall bestätigen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte jemand Bauschaum in den Auspuff gesprüht. Linken-Politiker Kretzschmar habe in diesem Fall Anzeige erstattet.

Schon einige Tage vor dem Vorfall sollen Unbekannte Radmuttern an Kretzschmars Auto gelockert haben. Das wollte die Polizei nicht bestätigen. Der Politiker habe den Beamten zwar davon erzählt, den Vorfall aber nicht zur Anzeige gebracht. Das will Kretzschmar nun nach eigenen Angaben nachholen.

Noch ist unklar, wer für die Manipulationen am Auto verantwortlich ist. Kretzschmar hat aber einen klaren Verdacht: "Ich hab in den letzten Tagen - aufgrund des Angriffs auf Geflüchtete hier - mehrere Interviews gegeben. Ich denke, dass es damit in Zusammenhang zu bringen ist. Ich gehe davon aus, dass das Rechtsextreme hier aus Wurzen waren, die mich auf dem Kieker haben." Der Politiker engagiert sich seit Jahren gegen die örtliche Neonazi-Szene und ist in der Flüchtlingsarbeit aktiv.

Linksfraktion sorgt sich um Wurzen

Aus den Vorfällen der vergangenen Tage zieht der 44-Jährige nun auch persönliche Konsequenzen: "Das ist ein Anschlag auf mein Leben und auch auf die Menschen, die ich in dem Auto mitnehme. Die erste Konsequenz war, dass ich ständig meine Radmuttern kontrolliert habe. Und ein Auto auf der Straße stehenlassen, geht anscheinend für mich hier nicht mehr."

Kerstin Köditz von der Linksfraktion erklärte: "Mich treibt die Sorge um, dass wir uns in der Stadt erneut Zuständen wie in den neunziger Jahren annähern könnten, in denen die Stadt bundesweit einen traurigen Ruf als 'national befreite Zone' innehatte."

Quelle: MDR/kp