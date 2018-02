Tragischer Fund Babyleiche in Leipzig gefunden

Am Donnerstagmorgen ist in Leipzig eine Babyleiche entdeckt worden. Ermittler bestätigten MDR SACHSEN den Einsatz. Den Angaben zufolge wurden die sterblichen Überreste in der Jakobstraße (Zentrum Nord) gefunden. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Weitere Details wollten weder Staatsanwaltschaft noch Polizei bekanntgeben.

Beamte der Kriminaltechnik untersuchen seit den Morgenstunden den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Jakobstraße in Leipzig (Zentrum Nord) Bildrechte: TNN