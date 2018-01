The same procedure as every year: Während sich andere zum Geburtstag feiern lassen, ist den Braunbären von Torgau das Datum ziemlich schnuppe. Denn Winterschlaf geht vor. Die beiden Jüngeren, Bea und Benno, sind heute fünf Jahre alt geworden. Und die dritte im Bunde der Braunbären auf Schloss Hartenfels, Seniorin Jette, wird in zwölf Tagen stolze 30 Jahre alt. Happy Bärsday!



Doch die Party muss verschoben werden. Die Winterruhe von Braunbären hält bis Ende Februar und darf nicht gestört werden.



Bleibt die Frage, wie die drei Bären überhaupt auf die Welt gekommen sind. Im Schlaf?