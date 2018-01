Ich würde mir wünschen, dass sich die Kunst und Kulturszene in Leipzig weiter so offen und agil entwickelt. Dadurch entsteht gerade sehr viel Neues und Eigenes. Ich finde es sehr spannend, hier zu leben.

Der Dritte im Bunde ist längst kein Unbekannter mehr: Stefan Richter alias Trettmann hat im letzten Jahr deutschlandweit für viel Rummel gesorgt. Sein Song "Grauer Beton", der den tristen Alltag in den Plattenbauten seiner Geburtsstadt Chemnitz beschreibt, wurde 2017 zum Hit. Seit vielen Jahren gehört er zur Dancehall-Hip Hop-Szene Leipzigs. Da er allerdings gerade tourt, konnte er den Preis am Freitagabend nicht persönlich entgegen nehmen.

Dafür sprang Tuggy ein. Mit ihrem verschrobenen Art-Pop war die Band ebenfalls für einen Preis nominiert: Zum ersten Mal wurde das Video des Jahres gekührt. Der Preis ging an Lingua Nada für den experimentellen Clip zur Single "Spit". Last Chapter erhielt den Publikumspreis: "Wir wählen im Vorfeld vier Bands aus, die sich auf den Publikumspreis beworben haben und dann wird online abgestimmt", erklärt Torsten Reitler. Mit fast 300 Stimmen setzte sich die Hardcore-Band durch und lieferte eine schweißtreibende Performance auf der Bühne ab.

Alle Gewinner erhielten ihre Trophäe, eine in Glas gefasste Musikkassette, und die Möglichkeit, sich dem Leipziger Publikum an diesem Abend zu präsentieren. Am Ende des Abends kündigte Torsten Reitler an, es sei der letzte "Große Preis" in dieser Form gewesen. Für die Zukunft will man sich neu aufstellen, um ein größeres Publikum zu erreichen. Dazu ist man derzeit auf der Suche nach neuen Partnern aus der Kulturszene.