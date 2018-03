Hunderte frühere Bergleute der Braunkohleveredlung Espenhain kämpfen immer wieder um die Auszahlung ihrer Betriebsrente. An diesem Freitag treffen sie sich im Stadtkulturhaus in Borna, um erneut auf die Ungerechtigkeiten in der Altersversorgung aufmerksam zu machen.

Zu der Vollversammlung hat sich auch Sachsens Ministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping, angekündigt. Vor einem Jahr war sie schon einmal hier gewesen, in Borna, und hatte sich die Probleme der ehemaligen Espenhainer Kumpel angehört. In der Zwischenzeit habe sich etwas bewegt, so die SPD-Politikerin.

Sachsens Ministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping (in Rot), bei der Versammlung der Espenhainer Bergleute Anfang 2017. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Die Lebens- und Arbeitsleistung der Bergleute in Ostdeutschland wird heute schon mehr anerkannt als noch vor einem Jahr", sagte die Ministerin MDR SACHSEN. Man befinde sich auf einem gutem Weg. So sei im neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung jetzt ein Härtefallfonds verankert worden. Aber es gibt Grenzen, so Köpping. Man könne nicht die Beträge aussetzen, die von der Bundesarbeitsagentur an Renten bereits festgelegt worden sind.

Bergleute fühlen sich betrogen