In Leipzig ist am Donnerstag der irische Staatspräsident Michael D. Higgins zu Gast. Er besucht die Messestadt zusammen mit seiner Frau im Zuge seiner Deutschlandreise. Zusammen mit Ministerpräsident Michael Kretschmer wird Higgins unter anderem die Universität und die Nikolaikirche besichtigen. Im Neuen Rathaus wird sich das Staatsoberhaupt zudem in das Goldene Buch der Stadt eintragen.