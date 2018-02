Bahnreisende müssen sich ebenfalls auf Behinderungen einstellen. So wurde der Regionalverkehr zwischen Hauptbahnhof und Messe sowie nach Taucha eingestellt. Der Fernverkehr wird umgeleitet. Die Strecken Leipzig Hbf - Leipzig Messe und Leipzig Hbf - Leipzig - Thekla sind gesperrt. Für den Zeitraum der Entschärfung soll der Zugverkehr nach und von Leipzig komplett eingestellt werden.



Betroffen sind folgende Linien:



S 2 Bitterfeld - Leipzig Hbf - Leipzig-Stötteritz

Die S 2 beginnt/endet in Leipzig Messe. Reisende nutzen ab Leipzig Messe die Tram 16 und den öffentlichen Nahverkehr in Leipzig.



S 4 Hoyerswerda - Leipzig Hbf(tief) - Wurzen

Die S 4 fährt aus Richtung Hoyerswerda/Torgau/Eilenburg bis Taucha. Zwischen Taucha und Leipzig Hbf verkehrt ein Busnotverkehr mit Unterwegshalt in Leipzig-Thekla. Reisende nach Leipzig Nord nutzen bitte den öffentlichen Personennahverkehr.

Ab Leipzig-Heiterblick verkehrt die S4 in Umleitung ohne Halt bis Leipzig-Anger Crottendorf. Die halte von Leipzig-Thekla bis Leipzig-Stötteritz, über Leipzig Hbf (tief) entfallen. Bitte nutzen Sie hier ebenfalls den öffentlichen Personennahverkehr.



Information für Reisende die ab Leipzig Hbf in Richtung Wurzen möchten: Bitte nutzen Sie den RE 50 vom Querbahnsteig oben. Der Regionalexpress fährt zusätzlich die Halte in Gerichshain, Machern und Altenbach aus beiden Richtungen an.



S 5 Zwickau - Leipzig Hbf - Altenburg

Die S 5 wird zwischen Leipzig Hbf(tief) und Halle(Saale) Hbf über Schkeuditz umgeleitet. Für Reisende zum Flughafen ist ein Busnotverkehr ab ca. 14:15 Uhr zwischen Schkeuditz und Leipzig/Halle Flughafen eingerichtet.



S 6 Leipzig Messe - Leipzig Hbf - Geithain

Die S 6 beginnt/endet in Leipzig Hbf. Reisende zwischen Leipzig Messe und Leipzig Hbf nutzen die Tram 16.



RE 10 Leipzig Hbf - Doberlug-Kirchhain

Der RE 10 endet/beginnt in Leipzig-Thekla. Zwischen Leipzig-Thekla und Leipzig Hbf verkehrt ein Busnotverkehr.



RE 13 Leipzig Hbf - Magdeburg Hbf

Die Züge der RE 13 fahren ab Rackwitz eine Umleitung bis Leipzig Hbf. Mit Verzögerungen ist zu rechnen.

An den Informationsschaltern bildeten sich lange Schlangen. Bildrechte: MDR/News5