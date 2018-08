Kohlegegner blockieren Förderband der Mibrag bei Leipzig

Im Laufe des Tages sind weitere Aktionen der Braunkohlegegner geplant. Wie das Netzwerk "Kohle ersetzen" MDR SACHSEN mitteilte, sind derzeit gut 50 Personen auf dem Weg nach Neukieritzsch. Dort soll eine Mahnwache abgehalten werden, danach gebe es spontane Aktionen rund um den Tagebau Vereinigtes Schleenhain.



Das Aktionswochenende markiert zugleich das Ende des ersten Klima-Camps in Pödelwitz. Dass die Braunkohlegegner dort ihre Zelte aufgeschlagen haben, geschieht nicht ohne Grund. Das rund 700 Jahre alte Dorf liegt am Rande des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain. Der Tagebau-Betreiber Mibrag will dort sein Abraumgebiet ab 2026 erweitern. Dafür muss Pödelwitz weichen. Etliche Grundstücke sind bereits verlassen, aufgekauft durch die Mibrag. Nur noch knapp 30 von ehemals 130 Bewohnern leben in dem Dorf. Um gegen die geplante Abbaggerung zu protestieren, haben diese nun die Umweltaktivisten eingeladen, in ihrem Dorf das erste Klimacamp der Region zu veranstalten.