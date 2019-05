Weiterleben nach der Schockdiagnose Multiple Sklerose

"Keiner sieht’s. Eine(r) spürt’s: Multiple Sklerose – Vieles ist unsichtbar": Das ist das Motto des Welt-MS-Tages, der am 30. Mai begangen wird. Er ruft zur Solidarität mit weltweit 2,5 Millionen Menschen auf, die an Multiple Sklerose erkrankt sind. Etwa 10.000 Menschen sind in Sachsen davon betroffen. Die entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems beginnt oft im frühen Erwachsenenalter.