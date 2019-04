Frühlingsaktion gegen Abbaggerung von Pödelwitz

In Pödelwitz bei Leipzig findet am Sonnabend eine Frühlingsaktion zum Erhalt des Dorfes statt. Unter dem Motto "Keinen Meter der Kohle – Alle Dörfer bleiben – überall" gibt es ein Kulturprogramm und Informationsstände. Höhepunkte sind nach Angaben der Organisatoren ein Dorfspaziergang und am Nachmittag der Bau von Gedenkschildern für die bereits mehr als 60 abgebaggerten Dörfer und Städte im Mitteldeutschen Braunkohlerevier.