Vermisstes Känguru in Regis-Breitingen eingefangen

Ein seit Anfang Juli vermisstes Känguru aus dem thüringischen Meuselwitz ist wieder da. Wie die Polizei mitteilte, ist das Tier am Dienstag von Einsatzkräfte aus Sachsen und Thüringen in Ramsdorf bei Regis-Breitingen eingefangen worden. "Es ist wohlauf und soll zeitnah wieder in sein Zuhause zurückkehren", twitterte die Polizei mit einem Lächel-Smiley.