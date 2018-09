Wechselburger Wallfahrtskirche erhält päpstlichen Ehrentitel

"Basilica minor" ist in der katholischen Kirche ein Ehrentitel, mit dem der Papst bedeutungsvolle Kirchen auszeichnet. Weltweit gibt es etwa 1.500, in Deutschland nunmehr 77 solcher Gotteshäuser. Die Basilika von Wechselburg ist die erste katholische Kirche in den ostdeutschen Bundesländern, die diesen Titel trägt. Zudem gehört sie zu den am besten erhaltenen romanischen Bauten im Osten Deutschlands.