Die Grundschule Deutzen südlich von Leipzig wird ab August nach Neukieritzsch notausgelagert. Das hat der Gemeinderat auf seiner Sondersitzung beschlossen. Das Bauaufsichtsamt des Landkreises Leipzig hatte einen vorrübergehenden Zwangsauszug wegen Mängeln an den elektrischen Anlagen in Deutzen angeregt. Dem Argument folgten nun auch die Räte. Sie ließen in den Beschluss eine zweijährige Frist einfließen, dann soll die Deutzener Schule wieder unterrichtsbereit sein.