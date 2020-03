Alte Werksfotografien wecken ab sofort in einer Ausstellung im Bornaer Museum Erinnerungen an das Braunkohleveredelungswerk Espenhain. Die Bilder zeigen Produktionsstätten und Büros, aber auch gesellschaftlichen und offiziellen Veranstaltungen.

Zehntausende Fotos gesichtet

Wie das Museum in Borna und das soziokulturellen Zentrum "Kuhstall" in Großpösna mitteilten, hatten sich zehntausende Fotografien in deren Beständen angesammelt. Der ehemalige Espenhainer Eisenbahner Klaus Börner habe die Fotos in langjähriger Arbeit gescannt und geordnet. Nun stehe ein einzigartiger Fundus verschwundener Arbeitswelten zur Verfügung.

Blick in ein Büro des Braunkohleveredelungswerkes Espenhain Bildrechte: Museum Borna Das Braunkohleveredelungswerk Espenhain hat seine Ursprünge mit dem Bau einer Brikettfabrik, einer Schwelerei und eines Kraftwerks in den 1930er-Jahren während der Erschließung des Braunkohletagebaus südlich von Leipzig. Unter dem Namen Braunkohlen- und Großkraftwerk Espenhain nahm der Betrieb ab 1940 die Produktion auf. In den 1950er-Jahren war das Kraftwerk im inzwischen umbenannten Kombinat Espenhain das größte der DDR. Die Umweltbewegung kritisierte in den 1980er-Jahren die starke Wasser- und Luftverschmutzung durch die Braunkohleveredelung. Nach der Wende wurde das Kombinat abgerissen.

Die Ausstellung im Museum von Borna zu den Espenhainer Werksfotografien ist ab Donnerstag zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen. Sonderführungen durch die Ausstellungsräume werden am 28. März um 14 Uhr, am 7. April um 16 Uhr und am 25. April um 14 Uhr angeboten.

Espenhain - Innenansichten eines Kombinats Öffnungszeiten des Bornaer Museums, An der Mauer 2-4

Dienstag bis Donnerstag: 10 Uhr bis 17 Uhr

Freitag: 10 Uhr bis 13 Uhr

Sonnabend und Sonntag: 14 Uhr bis 17 Uhr

