Der Hinweis der Organisatoren zur Pflanzaktion an der Birkenallee im Colditzer Forst, wetterfeste Kleidung und entsprechendes Schuhwerk einzupacken, war nicht verkehrt. Regen und gerade einmal zehn Grad Lufttemperatur bescherte ideales Wachstums- und Pflanzwetter. Gut 30 Colditzer ließen sich von der Witterung nicht abschrecken. Gemeinsam mit Minister Wolfram Günther ging es für sie mit dem Spaten in den Wald. 2.500 junge Birken und wegbegleitende Hecken mussten entlang der Birkenallee eingepflanzt werden.

2.500 Bäume und Sträucher wurden am Sonnabend im Colditzer Forst an der Birkenallee gepflanzt. In Sachsen ist ein Zehntel der Waldfläche durch Stürme, Trockenheit und Schädlinge geschädigt. Nach Angaben des Staatsbetriebes Sachsenforst sind rund 56.000 Hektar betroffen, mehr als 9.000 Hektar seien komplett kahl. Mit Baumpflanz

Der Wald müsse für die Zukunft fit gemacht werden, sagte Günther weiter. Das sei eine Jahrhundertaufgabe für Waldbesitzer und Gesellschaft. "Wir müssen ihn in einen stabilen, arten- und strukturreichen, leistungsfähigen Mischwald umbauen. Nur so kann er dauerhaft für die nachfolgenden Generationen erhalten werden", erklärte der Minister.



Weitere Aktionen zur Wiederbewaldung und Waldpflege im Rahmen der Kampagne "Gemeinsam für den Wald - Sachsen macht mit" sind bis November unter anderem noch in Moritzburg, in Rochlitz und in den Revieren Wildenfels, Klingenthal und Schönheide geplant.