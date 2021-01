Die Stadt Borna wird immer kinderreicher: Das sechste Jahr in Folge ist die Anzahl der in Borna lebenden Kinder im Alter zwischen null und zehn Jahren gestiegen, wie die Stadt mitteilte. Stand Silvester 2020 lebten über 1.800 Kinder in der Stadt, etwa 160 mehr als Silvester im Jahr davor. Auch die Elf- bis Achtzehnjährigen sind letztes Jahr zahlenmäßig mehr geworden, rund 30 mehr als 2019. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es rund 1.260 Jugendliche in Borna.