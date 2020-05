Nach einem Feuer in einem Wohnblock in Regis-Breitingen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

In Regis-Breitingen hat es am Dienstag Morgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN sagte, wird derzeit davon ausgegangen, dass die Mieterin das Feuer selbst gelegt hat. Deshalb werde wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. Die Frau wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.