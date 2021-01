Schulöffnung Corona-Tests an Schulen: "Für die Sicherheit hilft es nicht weiter"

Hauptinhalt

Seit Montag dürfen Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen an Gymnasien und Oberschulen in Sachsen wieder in die Schule gehen. Wer möchte, konnte sich vorher auf das Coronavirus testen lassen. Ein Besuch an zwei Schulen in Borna zeigte aber: Von der Möglichkeit, sich testen zu lassen, machten längst nicht alle Gebrauch.