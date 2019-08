Der tote Mann aus Pegau ist vermutlich bei einem Verkehrsunfall gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig am Dienstag mitteilte, gehen die Ermittler nicht mehr von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus. Neuen Erkenntnissen zufolge wurde er von einem Auto überrollt und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Unklar ist noch, warum der Mann in der Nacht zum Sonntag auf dem Weg zwischen Pegau und Groitzsch lag. Seine Leiche wurde am Sonntagmorgen auf einem Radweg entdeckt.