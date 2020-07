07.07.2020 | 11:49 Uhr Fahrschule in Borna trotzt Lehrermangel

Quietschende Reifen, ein aufheulender Motor und ein lauter Knall: Obwohl das Fahrschulauto eben in einen Unfall verwickelt war, bleibt die Fahrschülerin Sophie aus Borna gelassen. Warten auf die Polizei und Unfallaufnahme ist nicht nötig. Sophie sitzt zwar hinter einem Lenkrad, aber das Lenkrad gehört zu einem Fahrsimulator, der in einer Fahrschule in Borna steht. Hier wird bei einem Crash lediglich der Monitor schwarz, danach startet das Programm wieder als wäre nichts passiert.