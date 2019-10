Die am vergangenen Dienstag auf der Autobahn 72 bei Borna im Landkreis Leipzig verunglückte Falschfahrerin ist in der Klinik gestorben. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonnabend mit. Die 74 Jahre alte Frau hatte mit ihrem Auto die falsche Auffahrt genommen. Danach fuhr sie mit einem anderen Auto zusammen.