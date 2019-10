Das Teilstück A72 zwischen Rötha und Borna von Leipzig Richtung Chemnitz wurde bereits am 2. August 2019 eröffnet.

Das Teilstück A72 zwischen Rötha und Borna von Leipzig Richtung Chemnitz wurde bereits am 2. August 2019 eröffnet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ab Mittwoch rollt der Verkehr auf der A72 zwischen Rötha und Borna in beide Richtungen. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Das 9,5 Kilometer lange Teilstück ist bereits seit August in Richtung Chemnitz befahrbar. Die Umstellung der Verkehrsführung beginnt um 8 Uhr und soll voraussichtlich den ganzen Tag andauern. Im Verlauf des Tages ist mit Verzögerungen und Einschränkungen zu rechnen.

Die Anschlussstelle Borna-Nord wird in Richtung Leipzig vom 17. bis 19. Oktober noch einmal gesperrt. In diesen Tagen werden die Markierungen, die Beschilderung und der Umbau der Ampelanlagen erfolgen. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die neue A72-Anschlussstelle Espenhain umgeleitet.