Für Tobias Karte wäre das allerdings keine Lösung. Der Landwirt betriebt einen kleinen Hof, der in der Region vor allem durch seine Sommerattraktionen bekannt ist. Neben einem Erdbeer-, Heidelbeer- und Blumenfeld zum Selbstpflücken entsteht jedes Jahr auf seinem Land auch ein Maislabyrinth. "Die Straße ist genau über mein Betriebsgelände drübergeplant. Auf der einen Seite der Straße wären dann die Heidelbeeren und auf der anderen Seite der Rest", erklärt Karte. Niemals könne man die Kunden von der einen Seite durch den Ort auf die andere Seite schicken. Selbst mit Brücke sieht er keine Chance. "Kommt die Straße, wie sie jetzt geplant ist, wäre es mit ziemlicher Sicherheit vorbei. Wer kommt denn aus Markkleeberg oder dem Erzgebirge zu uns, um an einer Bundesstraße Obst zu pflücken?"

Gemeinsam mit anderen Landwirten und Benndorfern organisiert sich Tobias Karte in einer Art Bürgerinitiative. Diese moniert unter anderem, dass die bislang eher unberührte Natur um die Wyhra-Aue durch die neue Bundesstraße durchschnitten wird und auch die Lärmbelastung für die Bewohner zunehmen wird. Die Betroffenen wälzen die Planungsunterlagen, suchen nach Möglichkeiten, ihren Einwänden Nachdruck zu verleihen. Bis Anfang Januar haben sie noch Zeit, ihre Beschwerde abzugeben. "Wir wünschten uns natürlich, dass man zu der Erkenntnis kommt, dass die Straße überhaupt nicht notwendig ist", erklärt Karte. "Wenn man sich in älteren Unterlagen umschaut, ist man von sehr hohen Verkehrsmengen in Verbindung mit der A72 ausgegangen. Jüngere Verkehrszählungen zeigen aber, dass es dieses Verkehrsaufkommen gar nicht gibt."

Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch unterstreicht allerdings die Bedeutung der neuen Trasse für den Ort und die umliegenden Gemeinden. "Von Anfang der Planungen an und auch heute behaupte ich, dass die Anschlussstelle Frohburg und vielleicht auch die B7 existenzwichtig sind, wenn wir nicht zum Schluss ewig am finanziellen Tropf des Freistaates Sachsen und anderer hängen wollen." Durch die verbesserte Infrastruktur würden Frohburg und Umgebung interessanter für die Wirtschaft werden. Natürlich, so Hiensch, müssten Ausgleichsmaßnahmen im Bereich der Natur gemacht werden. "Und zwar bei uns und nicht in Böhlen oder Nordsachsen, wie es uns vorgeschlagen wurde."