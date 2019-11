Die Stadt Geithain im Landkreis Leipzig wird wieder zur "Großen Kreisstadt". Eine entsprechende Urkunde erhielt der Bürgermeister Frank Rudolph (Unabhängige Wähler) am Sonnabend vom sächsischen Innenministerium. Geithain hatte den Titel 1994 im Zuge der ersten Kreisgebietsreform verloren und in diesem Sommer wieder beantragt, wie das Innenministerium mitteilte.



Mit dem Status als "Große Kreisstadt" gehen mehr Aufgaben einher. Im Gegenzug bekommt die Kommune aber auch mehr Mittel vom Freistaat. Außerdem darf sich Stadtchef Rudolph dann Oberbürgermeister nennen. Der neue Status für die 7.000-Einwohner-Stadt gilt ab dem 1. Januar 2020. Geithain ist die 52. "Große Kreisstadt" in Sachsen.