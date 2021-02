Ein Mann hat in Borna eine Hakenkreuz-Flagge von seinem Balkon gehängt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hisste der 30-Jährige die Flagge am Donnerstagnachmittag. Als die Polizei eintraf und den Mann aufforderte, die Straftat zu beenden, verweigerte der Mann den Beamten den Zutritt zu seiner Wohnung. Daraufhin wurde über eine Richterin eine Durchsuchung der Räumlichkeiten angeordnet. Der Mann warf die Flagge dann auf die Straße. Sie wurde von der Polizei sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.