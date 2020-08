"Wie man sich bettet, so liegt man", sagt das Sprichwort. Dass es nicht immer eine Komfort-Matratze sein muss, davon sind Kathrin Zwicker und ihr Mann überzeugt. Sie betreiben in Linda bei Frohburg eine Heubodenherberge. "Wir mussten unseren Milchviehbetrieb in der Milchkrise aufgeben", sagt sie. Landwirtschaft betreiben sie aber weiter. "Der alte Hof stand zum Verkauf. Und die Idee für die Herberge kam dann von unserem Sohn." Da es so ein Angebot in der Region noch nicht gegeben habe, hätten sie den Schritt gewagt, sagt Zwicker. "Unser Heu kommt natürlich von den eigenen Wiesen und wird jährlich gewechselt."



Noch wird an dem Vierseithof weitergebaut. "Der Denkmalschutz hat uns dabei manche Nuss zu knacken gegeben", sagt Zwicker. Aber am Ende sei immer eine gute Lösung gefunden worden.