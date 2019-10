Der Erntekranz wurde aufgezogen, die erste Zwiebelkönigin Bornas gekrönt und Ernteschmuckbrote an die Kirchgemeinden verschenkt. Am Freitagabend wurde in Borna das 22. Sächsische Landeserntedankfest feierlich eröffnet. Bis zum Sonntag werden in der Stadt rund 50.000 Besucher erwartet. Die Besucher können sich auf zahlreiche Veranstaltungen freuen: So gibt es wieder einen Zwiebelpokal für die größte gezüchtete Zwiebel, dazu einen Zwiebelmarkt, einen Festumzug am Sonntag und die Kür der schönsten Erntekrone in Sachsen. Auch direkt beim Bauern wird an diesem Wochenende gefeiert. Der Hof der Familie Krätzschmar in der Gnandorferstraße in Borna lädt im Rahmen des Erntdeankfestes zum Hoffest - zum ersten Mal im großen Stil.