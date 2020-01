Und so geht es den ganzen Vormittag weiter: Überall wo die Männer auftauchen, ist die Freude groß. Stimmung verbreiten, das können sie und jeder Handgriff sitzt - auch beim Baumabtransport auf dem Hänger. Eigentlich ist das nicht weiter verwunderlich, denn die fünf sind ein eingespieltes Team. Seit fünf Jahren tritt das Männerballett in dieser Formation auf. So ziemlich jede Woche wird trainiert - immer unter den strengen Augen von Trainerin Eileen Gomille.

Seit fünf Jahren tanzen und scherzen Marcel Hein und seine vier Mitstreiter im Männerballett "AnDieKörper" zusammen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Lohn erwarten die Tänzer natürlich nicht für ihre Dienste, trotzdem gibt es milde Gaben von den ehemaligen Baumbesitzern - vor allem in Form von Bier. Und ganz ohne Hintergedanken ist die Schufterei auch nicht, verrät Tänzer Marcel: "Die Faschingssaison hat wieder begonnen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir unsere Veranstaltungen und die Faschingsumzüge gut gefüllt haben." Werbung in eigener Sache also.



Für das Männerballett gibt es in den nächsten Wochen viel zu tun, denn am 7. und 8. Februar wird Karneval in Groitzsch gefeiert. Bevor es aber wieder zum Tanztraining in die Halle geht, warten an diesem Sonntag noch rund ein Duzend Weihnachtsbäume auf die Ballerinos der Schnaudertaler Burgnarren.