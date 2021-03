Mobile Tierärztin Unterwegs mit der Katzenpraxis auf vier Rädern

Mit dem Hund zum Tierarzt - das ist eigentlich kein Problem: zu Fuß an der Leine oder im Kofferraum des Autos lassen sich die Vierbeiner in der Regel problemlos zum Arzt lotsen. Mit Katzen geht das nicht ganz so einfach. Denn Auto fahren sind die meisten Stubentiger nicht gewöhnt. Für die Tiere bedeutet das viel Stress. Im Leipziger Umland gibt es dafür eine Lösung: Hier fährt seit einem Dreivierteljahr eine mobile Katzenpraxis zu den Tieren. MDR SACHSEN-Reporterin Raja Kraus hat sich das genauer angeschaut.