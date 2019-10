Der elf Jahre alte Junge, der am Wochenende tot in einem Silo in Bad Lausick bei Leipzig gefunden wurde, starb wohl an den Folgen eines Sturzes aus 20 Metern Höhe. Das ergab laut Staatsanwaltschaft die Obduktion seiner Leiche. Der Junge soll mit anderen Kindern auf dem privaten Gelände gewesen sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass er ohne Einwirkung Dritter versehentlich in den Schacht stürzte und starb.

Die Mutter hatte ihren Sohn am Freitagabend vermisst gemeldet, nachdem er nicht nach Hause gekommen war. Die ganze Nacht suchten Polizei und Feuerwehr auch mit Rettungshunden nach dem Elfjährigen. Nach Hinweisen auf den möglichen Aufenthaltsort entdeckten sie am Samstagmorgen den leblosen Jungen.

Mahnwache am Unglücksort

Am Montagabend hatten sich trauernde Menschen zu einer Mahnwache am Unglücksort versammelt. Etwa 500 Menschen nahmen nach Angaben des Landratsamtes daran teil.

War Gelände ausreichend gesichert?

Die denkmalgeschützte Mühle ist in Privatbesitz und steht seit 1993 leer. Es werde untersucht, ob das Gelände ausreichend gesichert wurde, so die Staatsanwaltschaft. Bislang wird aber nicht wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.



"Der Ort des Unglücks ist hier allgemein bekannt", sagt die Bad Lausickerin Christina Hiebel. "Bei YouTube gibt es Videos vom Gelände, Kinder toben dort, Erwachsene treffen sich auf ein Bier." Das bestätigen auch Jugendliche, die MDR Sachsen-Reporter am Montagnachmittag an dem Gelände antreffen. "Man kommt hier leicht rein. Gerade für die Jüngeren ist es ein Treffpunkt." Trampelpfade weisen darauf hin, dass regelmäßig Menschen auf dem Gelände unterwegs sind. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Spendenaktion für die Familie